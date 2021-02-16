Депутат написал в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере и Навальном

Валерий Рашкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос (есть у РБК) генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», где телеведущий назвал Адольфа Гитлера смелым человеком.

Рашкин указывает, что Соловьев назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — заявил Рашкин РБК.

В понедельник, 15 февраля, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения. После этого он привел в пример немецкого диверсанта Отто Скорцени, а также Адольфа Гитлера. «Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником», — сказал Соловьев. «Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно», — резюмировал телеведущий.