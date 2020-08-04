СК завел дело против жителя Якутии за фото Гитлера на сайте «Банк Памяти»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района за реабилитацию нацизма. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).

СК сообщает, что 4 мая мужчина «с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения» к Дню победы и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны опубликовал на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера. Фото вошло в серию изображений участников войны, опубликованных в рамках онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».

В Следственном комитете уточнили, что подозреваемого допросили, в его квартире провели обыск. «Подозреваемый в ходе допроса признал факт размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом он осознавал, кем являлось изображенное на нем лицо», — отметили в СК.