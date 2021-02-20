Пять человек доставили в больницу после обрушения на фабрике в Норильске

Пять человек госпитализированы после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

«По состоянию на 9:00 (05:00 мск) в Норильскую межрайонную больницу № 1 госпитализировано пятеро пострадавших», — уточнили в ведомстве. Их состояние оценивается как тяжелое.

На территории фабрики «Медвежий ручей» обрушилась галерея дробильного цеха. ТАСС в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м. Четырех человек извлекли из-под завалов, двое смогли выбраться самостоятельно. Один из пострадавших впоследствии умер, еще двоих ищут.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). «РИА Новости» в прокуратуре региона рассказали, что на фабрике велись ремонтные работы.