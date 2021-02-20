В прокуратуре сообщили о ремонтных работах на месте обрушения в Норильске

Обрушение на территории Норильской обогатительной фабрики произошло во время работ по усилению конструкций, сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Красноярского края.

«В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт», — рассказала собеседница агентства. Работа фабрики на данный момент ограничена из-за проведения аварийно-спасательных работ, добавили там.

ТАСС в пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь обрушения на территории предприятия составила около 1 тыс. кв. м. На месте работают 195 человек и 57 единиц техники.

Губернатор Александр Усс взял под личный контроль ситуацию с обрушением на Норильской обогатительной фабрике, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.