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В прокуратуре сообщили о ремонтных работах на месте обрушения в Норильске

Обрушение на территории Норильской обогатительной фабрики произошло во время работ по усилению конструкций, сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Красноярского края.

«В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт», — рассказала собеседница агентства. Работа фабрики на данный момент ограничена из-за проведения аварийно-спасательных работ, добавили там.

ТАСС в пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь обрушения на территории предприятия составила около 1 тыс. кв. м. На месте работают 195 человек и 57 единиц техники.

Губернатор Александр Усс взял под личный контроль ситуацию с обрушением на Норильской обогатительной фабрике, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.

На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
Общество
Фото:Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На территории фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. В прокуратуре сообщили, что из-под завалов достали четырех человек, один из них впоследствии умер в больнице. Еще двоих ищут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).
Следователи сообщали о шести извлеченных из-под завалов. После происшествия на фабрике «Медвежий ручей» прокуратура края организовала проверку.

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