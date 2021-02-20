Один из пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске умер в больнице

В Норильске, где произошло обрушение на обогатительной фабрике, в больнице умер один из четырех пострадавших, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии, передает «РИА Новости». Под завалами ищут двух человек.

Утром 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха. Главное управление МЧС по региону сообщало, что два человека смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, еще троих извлекли спасатели.

Позже в следственном управлении сообщили, что из-под завалов достали шесть человек, им оказывается медицинская помощь. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, удалось вытащить четырех человек, двоих ищут.