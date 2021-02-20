СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц. Поиск людей под завалами продолжается

Фото: Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение об обрушении поступило в 04:44 по местному времени (00:44 мск). На фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, для поиска пострадавших и разбора конструкций привлекли 71 человека и 13 единиц техники, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре региона сообщили, что под завалами на фабрике оказались люди. «Вытащили четырех человек, они живые. Ищут двоих», — сказали в прокуратуре (цитата по ТАСС).

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, галерея цеха рухнула во время ремонтных работ. «Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение», — сказал собеседник.

«Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности», — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов. По его словам, также готовятся материалы для передачи в следственные органы.