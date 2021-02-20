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На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц. Поиск людей под завалами продолжается
Фото: Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Фото: Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение об обрушении поступило в 04:44 по местному времени (00:44 мск). На фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, для поиска пострадавших и разбора конструкций привлекли 71 человека и 13 единиц техники, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре региона сообщили, что под завалами на фабрике оказались люди. «Вытащили четырех человек, они живые. Ищут двоих», — сказали в прокуратуре (цитата по ТАСС).

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, галерея цеха рухнула во время ремонтных работ. «Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение», — сказал собеседник.

«Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности», — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов. По его словам, также готовятся материалы для передачи в следственные органы.

Позднее в управлении СК по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК России). По данным ведомства, шесть сотрудников, попавших под обрушение, извлечены из-под завалов, с ними работают врачи, поиск остальных людей продолжается.

Четверо пострадавших в результате находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.

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Норильская обогатительная фабрика (НОФ) входит в дочернюю компанию «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей». НОФ перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.

Автор
Анастасия Батманова
Норильск «Норникель»
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