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В МИДе назвали обвинения Латвии в адрес Соловьева фейком и чушью

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич распространил дезинформацию, обвинив российского журналиста Владимира Соловьева в прославлении нацизма,  считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, «единственное разумное объяснение» такого решения латвийских властей заключается в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и RT.

«Эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных средств массовой информации в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию — у него нет возможности все это посмотреть, вот он и придумывает чушь», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьеву
Политика
Владимир Соловьев

Самого Соловьева Захарова назвала «ярким антифашистом», посвящающим немало времени борьбе с «коричневой чумой».

Ранее МИД Латвии внес Соловьева в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Ринкевич объяснил это тем, что для Латвии «неприемлема глорификация нацизма в любой форме».

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В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла в эфир 15 февраля, телеведущий заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения. После чего привел в пример «бескомпромиссно смелого» немецкого диверсанта Отто Скорцени, который, по его словам, «закончил жизнь осведомителем израильских спецслужб», но от этого «не переставал быть нацистским преступником». Также ведущий назвал «очень смелым человеком» Адольфа Гитлера, отметив, что тот воевал во время Первой мировой войны.

Соловьев сообщил о новой блокировке в Clubhouse
Общество
Владимир Соловьев

Позже в разговоре Соловьев заявил, что не считает сказанное в эфире программы реабилитацией нацизма, а личная смелость Гитлера не оправдывает его поступки.

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание на территории страны семи телеканалам Russia Today (RT): RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Решение на запрет вещания совет обосновал тем, что эти телеканалы находятся под контролем генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Евросоюз ввел санкции.

В феврале этого года в Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, в том числе версий РЕН ТВ и НТВ для балтийских стран. Кроме того, на территории Латвии на год прекратили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР».

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