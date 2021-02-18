В МИДе назвали обвинения Латвии в адрес Соловьева фейком и чушью
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич распространил дезинформацию, обвинив российского журналиста Владимира Соловьева в прославлении нацизма, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, «единственное разумное объяснение» такого решения латвийских властей заключается в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и RT.
«Эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных средств массовой информации в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию — у него нет возможности все это посмотреть, вот он и придумывает чушь», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.