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Соловьев сообщил о новой блокировке в Clubhouse

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что в социальной сети Clubhouse временно заблокировали его аккаунт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны», — отметил Соловьев.

В приложенном скриншоте администрации соцсети говорится, что блокировка введена до окончания проверки потенциальных нарушений доверия и безопасности.

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По мнению журналиста, на его аккаунт стали жаловаться либеральные подписчики, что стало причиной блокировки. Соловьев указал, что администрация ресурса не ответила на его запросы.

Несколько дней назад в Clubhouse за потенциальные нарушения доверия и безопасности заблокировали канал Соловьева в виде созданной им онлайн-комнаты. «Clubhouse испугался даже моего появления», — заявил тогда Соловьев.

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На своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» тележурналист сообщил, что ему заблокировали возможность открывать комнаты для бесед. По словам Соловьева, на его канал был организован спланированный «налет» других пользователей Clubhouse, которые начали подавать жалобы.

Clubhouse — социальная сеть, участники которой собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Любой пользователь может послушать разговор и с разрешения модератора подключиться к дискуссии. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сейчас приложение доступно только на iOS. Пока российская аудитория Clubhouse не превышает 10 тыс. человек.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск через Twitter пригласил пообщаться в Clubhouse российского президента Владимира Путина. В Кремле к идее отнеслись с интересом, но указали, что сначала нужно разобраться в ситуации. «Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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