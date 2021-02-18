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Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьеву

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

МИД Латвии внес в список лиц, которым запрещен въезд в страну, российского журналиста и ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Об этом сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, такое решение он принял на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. «Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевичс.

Согласно указанной министром статье (.pdf), запретить въезд в страну компетентные органы могут в том случае, если полагают, что «иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния».

Комментируя это решение РБК, Соловьев заявил, что не знает, как это повлияет на его жизнь. «Скорее всего, никак, потому что в Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма. Я говорил, что несмотря ни на какие личные качества, оправдания поступкам нацистов быть не может», — сказал Соловьев.

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По его словам, вероятно, министр иностранных дел Латвии или не смотрел программу, «или настолько забыл русский язык, что не понял, о чем там речь». «Я посоветуюсь с адвокатами. Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов», — добавил Соловьев.

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В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла в эфир 15 февраля, телеведущий говорил об оппозиционере Алексее Навальном, который, по его словам, не заслуживает уважения.

После этого он привел в пример «бескомпромиссно смелого» немецкого диверсанта Отто Скорцени, который, по его словам, «закончил жизнь осведомителем израильских спецслужб». «Но от этого он не переставал быть нацистским преступником», — отметил Соловьев.

По его словам, также «очень смелым человеком» был и Адольф Гитлер. «Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно», — резюмировал телеведущий.

Позднее, в разговоре с РБК Соловьев пояснил, что сказанное в эфире программы не имеет отношения к реабилитации нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — отметил телеведущий.

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