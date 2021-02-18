Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьеву

Владимир Соловьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

МИД Латвии внес в список лиц, которым запрещен въезд в страну, российского журналиста и ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Об этом сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, такое решение он принял на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. «Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевичс.

Согласно указанной министром статье (.pdf), запретить въезд в страну компетентные органы могут в том случае, если полагают, что «иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния».

Комментируя это решение РБК, Соловьев заявил, что не знает, как это повлияет на его жизнь. «Скорее всего, никак, потому что в Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма. Я говорил, что несмотря ни на какие личные качества, оправдания поступкам нацистов быть не может», — сказал Соловьев.