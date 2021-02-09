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Латвия приостановит вещание еще 16 российских телеканалов

Вещание 16 российских телеканалов будет прервано из-за отсутствия доказательств того, что в Латвии их «кто-либо представляет». Ранее за «разжигание ненависти и призывов к войне» там запретили ретрансляцию канала «Россия-РТР»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Латвии с 10 февраля запретят ретрансляцию 16 российских телеканалов, в том числе версий РЕН ТВ и НТВ для балтийских стран. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP).

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти телеканалы в Латвии кто-либо представляет, они были исключены из списка ретранслируемых в Латвии», — сказал руководитель регулятора Иварс Аболиньш.

Ведомство не получило от владельцев телеканалов информации о желании продолжать вещание на территории страны, говорится в сообщении NEPLP.

Решение вступит в силу 10 февраля. С этого дня в стране будет приостановлено вещание каналов REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life.

РБК направил запрос в пресс-службу РЕН ТВ, НТВ и телекомпанию «Ред Медиа».

МИД назвал запрет канала «Россия-РТР» в Латвии политическим демаршем
Политика
Фото:Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Ранее крупнейший телевизионный оператор Латвии Tet, 51% которого владеет государство, сообщил, что с 1 февраля прекратил ретрансляцию на территории страны пяти российских телеканалов — «Первый балтийский канал», «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Решение было принято «в связи с неясностью относительно права представительства телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения их представителями санкционного режима ЕС», пояснили в компании.

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«До сих пор нашим партнером по ретрансляции этих каналов было предприятие TEM LV. Там заявили, что впредь эти каналы в Латвии будет представлять другое юридическое лицо. Но в распоряжении Tet не было информации о юридической обоснованности такой передачи прав, а также об истинных выгодополучателях. Так что мы не можем сделать весь анализ рисков, который от нас, как и от любого коммерсанта, требуют нормативные акты», — заявила представитель Tet Иева Смирнова, передает LSM.LV.

Компания TEM LV входит в медиахолдинг Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»). Совладельцу компании Baltijas mediju alianse Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мериме предъявлены обвинения в нарушении режима международных санкций.

Кроме того, с 15 февраля на территории Латвии на год будет прекращена ретрансляция телеканала «Россия-РТР». Причиной запрета стали нарушения в работе телеканала, сообщил Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Речь идет о выпусках программы «60 минут» от 10 июля, 17 октября и 21 октября 2020 года, а также о выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 6 декабря 2020 года. В них национальный регулятор усмотрел признаки разжигания ненависти и призывы к насилию.

В частности, ведомство приводит слова ведущей Ольги Скабеевой, назвавшей Украину «террористической страной», а также заявление Владимира Соловьева о том, что было бы лучше, «если бы СССР сохранился». В регуляторе отметили, что передача также содержала призыв к войне, о чем говорит высказывание «нам нужно новое общество, нам нужен новый образ мышления и нам нужна маленькая победоносная война...». «Программам, разжигающим ненависть и призывающим к войне, нет места на территории Латвии», — заявил Аболиньш.

В российском МИДе запрет на ретрансляцию телеканалов осудили, назвав выдвинутые обвинения «предвзятыми и политически ангажированными». «На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками», — отметила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, запрет направлен на искоренение российских каналов, СМИ и русского языка на территории Латвии.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Любовь Порываева
телеканалы Латвия РЕН ТВ НТВ
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