Латвия приостановит вещание еще 16 российских телеканалов

Вещание 16 российских телеканалов будет прервано из-за отсутствия доказательств того, что в Латвии их «кто-либо представляет». Ранее за «разжигание ненависти и призывов к войне» там запретили ретрансляцию канала «Россия-РТР»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Латвии с 10 февраля запретят ретрансляцию 16 российских телеканалов, в том числе версий РЕН ТВ и НТВ для балтийских стран. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP).

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти телеканалы в Латвии кто-либо представляет, они были исключены из списка ретранслируемых в Латвии», — сказал руководитель регулятора Иварс Аболиньш.

Ведомство не получило от владельцев телеканалов информации о желании продолжать вещание на территории страны, говорится в сообщении NEPLP.

Решение вступит в силу 10 февраля. С этого дня в стране будет приостановлено вещание каналов REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life.

РБК направил запрос в пресс-службу РЕН ТВ, НТВ и телекомпанию «Ред Медиа».