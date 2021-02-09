Латвия приостановит вещание еще 16 российских телеканалов

Ранее крупнейший телевизионный оператор Латвии Tet, 51% которого владеет государство, сообщил, что с 1 февраля прекратил ретрансляцию на территории страны пяти российских телеканалов — «Первый балтийский канал», «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Решение было принято «в связи с неясностью относительно права представительства телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения их представителями санкционного режима ЕС», пояснили в компании.
«До сих пор нашим партнером по ретрансляции этих каналов было предприятие TEM LV. Там заявили, что впредь эти каналы в Латвии будет представлять другое юридическое лицо. Но в распоряжении Tet не было информации о юридической обоснованности такой передачи прав, а также об истинных выгодополучателях. Так что мы не можем сделать весь анализ рисков, который от нас, как и от любого коммерсанта, требуют нормативные акты», — заявила представитель Tet Иева Смирнова, передает LSM.LV.
Компания TEM LV входит в медиахолдинг Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»). Совладельцу компании Baltijas mediju alianse Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мериме предъявлены обвинения в нарушении режима международных санкций.
Кроме того, с 15 февраля на территории Латвии на год будет прекращена ретрансляция телеканала «Россия-РТР». Причиной запрета стали нарушения в работе телеканала, сообщил Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Речь идет о выпусках программы «60 минут» от 10 июля, 17 октября и 21 октября 2020 года, а также о выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 6 декабря 2020 года. В них национальный регулятор усмотрел признаки разжигания ненависти и призывы к насилию.
В частности, ведомство приводит слова ведущей Ольги Скабеевой, назвавшей Украину «террористической страной», а также заявление Владимира Соловьева о том, что было бы лучше, «если бы СССР сохранился». В регуляторе отметили, что передача также содержала призыв к войне, о чем говорит высказывание «нам нужно новое общество, нам нужен новый образ мышления и нам нужна маленькая победоносная война...». «Программам, разжигающим ненависть и призывающим к войне, нет места на территории Латвии», — заявил Аболиньш.
В российском МИДе запрет на ретрансляцию телеканалов осудили, назвав выдвинутые обвинения «предвзятыми и политически ангажированными». «На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками», — отметила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, запрет направлен на искоренение российских каналов, СМИ и русского языка на территории Латвии.