В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»

В сообщении мэра столицы говорится, что принять участие в исследованиях может любой совершеннолетний гражданин, который не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний.
Кроме того, Собянин сообщил, что на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой пройдут три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей от 14 до 18 лет. По итогу будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.
Позднее в Минздраве сообщили РБК, что проведение клинического исследования применения вакцины «Спутник V» у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но решение будет принято по итогам основного пострегистрационного исследования вакцины. Разработчики планируют завершить его в мае.
Также мэр столицы отметил, что в Москве планируют провести три фазы клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. «Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все исследования препарата тоже планируется провести в Москве», — сказал Собянин.
Как сообщил Оперативный штаб Москвы, за последние сутки в России выявили 13 тыс. 447 новых случаев коронавируса, в том числе в столице — 1950,.
В январе этого года Минздрав выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», разработанной Центром им Н.Ф. Гамалеи. В документе говорилось, что речь идет о «рандомизированном двойном слепом плацебоконтролируемом» клиническом исследовании. Исследования начинаются 17 февраля и будут длиться один год — до 28 января 2022 года. В них примут участие 4 тыс. добровольцев. Сообщалось, что мероприятия будут проходить в 15 медицинских организациях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Саратова и Смоленска.
Разрешение на проведение первых клинических испытаний лайт-вакцины Минздрав выдал 11 января. По словам президента России Владимира Путина, эта вакцина будет не такой эффективной, как обычный препарат, «уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить».
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что лайт-вакцина будет представлять собой один компонент вакцины «Спутник V». Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев. При этом спустя три месяца после введения лайт-вакцины пациенту можно будет поставить и второй компонент «Спутника V». Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина поступит в оборот уже в феврале.