В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве на базе 10 городских поликлиник пройдут клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». О начале этой работы сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Также на базе детской больницы им. З.А. Башляевой пройдет клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков.

По словам Собянина, разработанный в Институте им. Н.Ф. Гамалеи новый препарат «Спутник Лайт» должен устранить основной недостаток классического «Спутника V» — необходимость вводить пациенту два компонента с разницей несколько недель.

«Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», — сообщил мэр. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка». — утверждает Сергей Собянин.

По его словам, работа, которую начали в Москве, — это часть международных клинических исследований, в которых примут участие по 3 тыс. человек из России и Объединенных Арабских Эмиратов.