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Гинцбург заявил о способности «Спутник Лайт» сбить пик заболеваемости

Препарат предназначен для небогатых стран с высокой плотностью населения. Он способен быстро сбить распространение COVID-19 и разгрузить систему здравоохранения, уверяют разработчики. В оборот вакцина должна поступить в феврале
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Продолжительность действия иммунитета после применения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» составит всего несколько месяцев, но использовать препарат можно для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения. Об этом заявил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Использование этого препарата [в других странах] дает возможность сбить пик заболеваемости, тем самым сбить нагрузку на местное здравоохранение, растянув эпидемический процесс во времени», — сказал вирусолог.

При этом он отметил, что продолжительность защиты этой вакцины значительно меньше полноценной версии — около четырех-пяти месяцев (двухкомпонентный препарат «Спутник V» дает иммунитет минимум на два года).

Минздрав разрешил испытывать на людях препарат от COVID-19 «Спутник Лайт»
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Сейчас институт Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний лайт-версии вакцины. Его планируется использовать в странах, у которых нет возможностей самостоятельно произвести или купить более дорогие иностранные вакцины. Прежде всего речь идет об Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах с высокой плотностью населения, но малыми ресурсами.

«На территории России, насколько я знаю, будут по-прежнему использовать двухкомпонентную вакцину «Спутник V», которая дает очень мощную, надежную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту», — пояснил Гинцбург.

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По его словам, таким образом российское руководство хочет продемонстрировать ответственность за ликвидацию COVID-19 не только внутри страны, но и за ее пределами.

«Спутник Лайт» — это первый компонент двухкомпонентного препарата, вакцину анонсировал президент Владимир Путин 17 декабря 2020 года после ежегодной пресс-конференции. После этого Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника Лайт» составит около 85%, а сама вакцина, скорее всего, будет менее эффективна для людей пожилого возраста.

После нового года правительство разрешило испытывать препарат на людях. В конце января разработчики сообщили, что однокомпонентный вариант вакцины поступит в оборот уже в феврале 2021 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Александр Гинцбург вакцина Спутник V иммунитет
Материалы по теме
Минздрав разрешил испытывать на людях препарат от COVID-19 «Спутник Лайт»
Общество
Разработчик «Спутника V» назвал состав предложенной Путиным лайт-вакцины
Общество
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