Гинцбург заявил о способности «Спутник Лайт» сбить пик заболеваемости

Препарат предназначен для небогатых стран с высокой плотностью населения. Он способен быстро сбить распространение COVID-19 и разгрузить систему здравоохранения, уверяют разработчики. В оборот вакцина должна поступить в феврале

Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Продолжительность действия иммунитета после применения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» составит всего несколько месяцев, но использовать препарат можно для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения. Об этом заявил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Использование этого препарата [в других странах] дает возможность сбить пик заболеваемости, тем самым сбить нагрузку на местное здравоохранение, растянув эпидемический процесс во времени», — сказал вирусолог.

При этом он отметил, что продолжительность защиты этой вакцины значительно меньше полноценной версии — около четырех-пяти месяцев (двухкомпонентный препарат «Спутник V» дает иммунитет минимум на два года).

Сейчас институт Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний лайт-версии вакцины. Его планируется использовать в странах, у которых нет возможностей самостоятельно произвести или купить более дорогие иностранные вакцины. Прежде всего речь идет об Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах с высокой плотностью населения, но малыми ресурсами.