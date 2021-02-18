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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за смерти активиста Бондаренко

Акция памяти погибшего сторонника белорусской оппозиции Романа Бондаренко на «Площади перемен» в Минске
Акция памяти погибшего сторонника белорусской оппозиции Романа Бондаренко на «Площади перемен» в Минске (Фото: Reuters)

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за смерти активиста Романа Бондаренко. Сообщение об этом размещено на странице ведомства в Facebook.

Дело завели по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 3 ст. 147 УК республики).

«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена», — отметили в ведомстве. Дело будет вести Генпрокуратура.

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Роман Бондаренко умер 12 ноября 2020 года в больнице, куда его доставили из Центрального РУВД Минска с тяжелыми травмами.

Издание Tut.by сообщало со ссылкой на очевидцев, что Бондаренко задержали неизвестные в гражданской одежде и масках, которые пытались снять с забора одного из домов в Минске красно-белые ленты, которые используют в качестве символа сторонники Светланы Тихановской, не согласные с тем, что она проиграла на выборах президента страны.

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Бондаренко был среди местных жителей, которые вышли на улицу и стали разговаривать с людьми в гражданском. В результате вспыхнула драка, Бондаренко задержали. Из отделения, по информации издания, его привезли в тяжелом состоянии в больницу: туда он поступил с формулировкой «травмы получил во время драки». В медучреждении Tut.by сообщили, что у пострадавшего зафиксировали отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы.

Позднее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против врача больницы скорой медицинской помощи, который рассказал СМИ о результатах медосвидетельствования Бондаренко. Медика обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК Белоруссии).

По версии прокуратуры, врач без служебной необходимости сообщил недостоверные сведения о результатах медосвидетельствования представителю портала Tut.by. Это привело к том, что в обществе создалась «атмосфера недоверия к компетентным государственным органам», которая побуждает граждан «к агрессии и противоправным действиям», считают в Генпрокуратуре.

После выборов президента Белоруссии в августе в стране начались протесты несогласных с их итогами. Согласно данным ЦИК страны, победу на них одержал Лукашенко, набравший 80% голосов. Сам он считает выборы состоявшимися, а протестные акции — организованными из-за рубежа. Победу Лукашенко признали в России, в ЕС и США назвали выборы нелегитимными.

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