В Белоруссии журналисткам назначили по два года тюрьмы за стрим с митинга

Дарья Чульцова (слева) и Екатерина Бахвалова (Фото: EPA / ТАСС)

Фрунзенский районный суд Минска приговорил журналисток польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову к двум годам колонии общего режима за то, что они в ноябре в прямом эфире показывали один из столичных митингов. Об этом в своем Telegram сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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