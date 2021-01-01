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В Минске завели дело против врача, сообщившего СМИ о смерти активиста

Цветы на акции памяти погибшего оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске
Цветы на акции памяти погибшего оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против врача больницы скорой медицинской помощи, который рассказал СМИ о результатах медосвидетельствования умершего активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело завели по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Белоруссии (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). По версии прокуратуры, медик без служебной необходимости сообщил сведения о результатах медосвидетельствования представителю портала Tut.by. Ведомство добавляет, что при этом врач рассказал недостоверную информацию.

Это повлекло тяжкие последствия, которые выразились «в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице, после того как его избили во дворе дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленты. Как сообщал Tut.by, врачи зафиксировали у него отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы.

После этого в Минске прошла новая волна протестных акций. В связи со смертью Бондаренко Евросоюз пригрозил Белоруссии введением новых санкций.

Белоруссия уголовное дело оппозиция
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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