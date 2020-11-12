В Минске прошла акция в память о погибшем задержанном

В белорусской столице люди собрались в память о Романе Бондаренко, которого, избитого и в тяжелом состоянии, госпитализировали из Центрального РУВД Минска. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице. Об акции сообщает в Telegram издание Tut.by.

Люди собрались в одном из минских дворов, который стал символом протестов и получил неофициальное название «Площадь перемен». Люди принесли цветы и свечи, прошла минута молчания.

Как пишет Tut.by со ссылкой на очевидцев, накануне вечером в этот двор приехали неизвестные в гражданской одежде и масках, которые стали снимать висящие на заборе красно-белые ленты. Бондаренко был среди местных жителей, которые вышли на улицу и стали разговаривать с людьми в гражданском. В результате вспыхнула драка, Бондаренко задержали.

Из отделения, по информации издания, его привезли в тяжелом состоянии в больницу с формулировкой «травмы получил во время драки». В медучреждении Tut.by уточнили, что у пострадавшего зафиксировали отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы.