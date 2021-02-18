Трамп указал на высокую поддержку в ответ на вопрос об участии в выборах

Дональд Трамп (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что пока рано говорить о его намерениях вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году, но, по его словам, он пользуется широкой поддержкой. Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Грегу Келли на телеканале NewsmaxTV.

«Я пока не скажу, но у нас огромная поддержка», — ответил экс-президент на вопрос Келли о его планах выставить свою кандидатуру на выборах через четыре года. «Цифры очень хорошие, очень высокие. Я думаю, они выше, чем были до выборов, а они были высокими и во время выборов», — добавил экс-президент.

Он отметил, что рост показателей идет, несмотря на попытки выдвинуть ему импичмент. «Допустим, кому-то предъявляют импичмент. Как правило, его показатели пойдут вниз. Они упадут, как сдувшийся шарик», — указал Трамп.

В ноябре прошлого года в США прошли президентские выборы, победителем которых был признан представитель Демократической партии Джозеф Байден. Сторонники его оппонента — Трампа — не согласились с этими результатами. 6 января часть сторонников взяла штурмом здание американского парламента — Капитолий.