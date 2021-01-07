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В Конгрессе заявили о подготовке импичмента Трампа

Дональд Трамп может быть вынужден покинуть Белый дом раньше, чем ожидалось. Хотя инаугурация Байдна должна состояться уже через две недели, в Конгрессе задумываются об импичменте и ускорении процедуры перехода власти

Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в своем Twitter.

«Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу», — написала она.

В соответствии с конституцией США, процедуру импичмента президента должна инициировать палата представителей. В числе оснований для отстранения президента от должности — серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить сенат.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
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Фото:Win McNamee / Getty Images

Формально Трамп остается действующим президентом США, однако большинство выборщиков по итогам прошедшего в ноябре голосования уже отдали победу в президентских выборах демократу Джозефу Байдену. На заседании в Конгрессе сегодня итоги голосования выборщиков должны были быть официально утверждены, но заседание прервали протесты сторонников Трампа и захват здания американского парламента. Инаугурация Байдена предварительно назначена на 20 января.

Если палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. В декабре 2019 года конгрессмены обвинили его в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму в $391 млн и в том, что он мешал конгрессу расследовать эпизод, связанный с блокировкой военной помощи. Тогда процедура импичмента была заблокирована сенатом, в котором большинство сохраняли республиканцы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона. Ни один из этих процессов к отставке президента не привел, и в каждом случае сенат выносил оправдательный приговор.

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