В Конгрессе заявили о подготовке импичмента Трампа

Дональд Трамп может быть вынужден покинуть Белый дом раньше, чем ожидалось. Хотя инаугурация Байдна должна состояться уже через две недели, в Конгрессе задумываются об импичменте и ускорении процедуры перехода власти

Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в своем Twitter.

«Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу», — написала она.

В соответствии с конституцией США, процедуру импичмента президента должна инициировать палата представителей. В числе оснований для отстранения президента от должности — серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить сенат.

Формально Трамп остается действующим президентом США, однако большинство выборщиков по итогам прошедшего в ноябре голосования уже отдали победу в президентских выборах демократу Джозефу Байдену. На заседании в Конгрессе сегодня итоги голосования выборщиков должны были быть официально утверждены, но заседание прервали протесты сторонников Трампа и захват здания американского парламента. Инаугурация Байдена предварительно назначена на 20 января.