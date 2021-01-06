На Капитолии началась стрельба после захвата здания конгресса

Известно по меньшей мере об одной пострадавшей женщине

Фото: Julio Cortez / AP

После захвата здания конгресса сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме начали раздаваться звуки выстрелов, передает CNN и NBC.

Член Палаты представителей Кевин Маккарти, заявил, что слышал, как полиция сообщила, что на Капитолии началась стрельба. Он не уточнил, прозвучали ли выстрелы внутри здания конгресса или снаружи, передает NBC. Известно как минимум об одной пострадавшей женщине — ее вынесли из здания конгресса на носилках. То, кто открыл огонь, неивзестно. По данным CNN, она находится в критическом состоянии.

На фотографиях из зала заседаний Сената, которые публикует CNN, видна вооруженная охрана с оружием, нацеленным в сторону дверей.

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