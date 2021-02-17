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В Бахрейне ввели электронные паспорта для сделавших прививку от COVID-19

Фото: Jordan Pix / Getty Images
Фото: Jordan Pix / Getty Images

Бахрейн стал одной из первых стран, которые запустили электронные паспорта для прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает издание Arab News.

Для этого создано специальное приложение BeAware — его можно скачать на сайте правительства королевства и внести свои данные. Среди прочего приложение открывает доступ к сертификату о прохождении вакцинации с QR-кодом, связанным с Национальным регистром вакцинированных. Пользователь может получить его после введения двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Гражданам Бахрейна на выбор предлагаются разработка Pfizer/BioNTech, препарат AstraZeneca и российский «Спутник V».

В ВОЗ оценили идею о введении ковид-паспортов
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали повременить с вводом паспортов вакцинации. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, еще не известно, насколько она эффективна.

В России на портале госуслуг с 2 января можно получить сертификат о прохождении вакцинации. В ЕС заявили, что введение сертификатов о вакцинации является медицинской необходимостью.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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