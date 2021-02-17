В Бахрейне ввели электронные паспорта для сделавших прививку от COVID-19

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Бахрейн стал одной из первых стран, которые запустили электронные паспорта для прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает издание Arab News.

Для этого создано специальное приложение BeAware — его можно скачать на сайте правительства королевства и внести свои данные. Среди прочего приложение открывает доступ к сертификату о прохождении вакцинации с QR-кодом, связанным с Национальным регистром вакцинированных. Пользователь может получить его после введения двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Гражданам Бахрейна на выбор предлагаются разработка Pfizer/BioNTech, препарат AstraZeneca и российский «Спутник V».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали повременить с вводом паспортов вакцинации. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, еще не известно, насколько она эффективна.