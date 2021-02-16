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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ оценили идею о введении ковид-паспортов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить специальные сертификаты для вакцинированных от коронавируса, которые будут применяться в международных поездках. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий», — уточнил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Райан пояснил, что вакцинирование пока не доступно всем людям. Кроме того, необходимо больше данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.

В том же ключе ВОЗ уже выступала в апреле 2020-го. «Введение и использование «иммунных паспортов» не сможет помочь правительствам решить проблему, которая, кроме всего прочего, имеет серьезную этическую сторону, которую необходимо тщательно изучить», — указали тогда в организации.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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