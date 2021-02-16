В ВОЗ оценили идею о введении ковид-паспортов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить специальные сертификаты для вакцинированных от коронавируса, которые будут применяться в международных поездках. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий», — уточнил он.

Райан пояснил, что вакцинирование пока не доступно всем людям. Кроме того, необходимо больше данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.

В том же ключе ВОЗ уже выступала в апреле 2020-го. «Введение и использование «иммунных паспортов» не сможет помочь правительствам решить проблему, которая, кроме всего прочего, имеет серьезную этическую сторону, которую необходимо тщательно изучить», — указали тогда в организации.