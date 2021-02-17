Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Ростуризм решил снизить ежегодные отчисления турфирм до символического 1₽ Бизнес, 15:38 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 15:30 Как в «Транспортных инновациях Москвы» учат стратегическому мышлению Экономика инноваций, 15:30  Госдума увеличила штрафы за нарушения при предвыборной агитации Общество, 15:27 «Газпром» запустил интерактивную карту газификации населенных пунктов Общество, 15:27 Матвиенко назвала размер своей пенсии Политика, 15:18 На Украине продлили карантин на два с половиной месяца Общество, 15:17 В МХАТ имени Горького сменился исполнительный директор Общество, 15:17 Минобороны опровергло данные о минировании здания ведомства в Москве Общество, 15:16 Fast Company: пять нюансов, которые повысят эффективность совещаний Pro, 15:16 Путин поспорил с Жириновским о причинах падения Константинополя Политика, 15:09 Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве Политика, 15:09  Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 15:01 Суд приговорил бывшего полпреда президента Ишаева к пяти годам условно Политика, 14:57
Общество ,  
0 

«Газпром» запустил интерактивную карту газификации населенных пунктов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сроки подключения своего населенного пункта к газоснабжению россияне теперь могут узнать на интерактивной карте, которую разработал «Газпром». Об этом сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, на сайте gazprommap.ru разместили картографическую справочную информацию по 67 регионам, где «Газпром» реализует программу газификации.

«Карту газификации масштабируем мы до малых населенных пунктов. Каждый житель страны теперь может посмотреть, какие планы на газификацию конкретно его региона, города, села», — сказал Густов.

Путин заявил о наличии у россиян «многих вопросов» по темпам газификации
Политика
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

15 февраля глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил способ сократить на 30% расходы на подключение домовладений к газу — ввести единого оператора газификации. Он отметил, что «Газпром» направит на газификацию регионов 526 млрд руб. до 2025 года. На внутрипоселковые газопроводы и «последнюю милю» (последний участок подключения газопровода; за доведение до потребителя отвечают муниципальные власти) с учетом дегазификации понадобится 354 млрд руб. «Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 млрд руб.», — сказал Миллер.

По его словам, пока только в 11 регионах газификация доведена до 100%, «Газпром» рассчитывает за пять лет увеличить их число до 35.

В январе президент Владимир Путин заявлял, что темпы газификации в России «в какой-то момент» снизились и «вопросов на этот счет у граждан очень много». Миллер в свою очередь сообщил, что «Газпром» подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год и с 1 января они «набирают совершенно новую скорость, новые темпы». По его словам, до 2025 года подписаны 67 программ с регионами.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Домашнее поколение: почему зумерам будет проще купить жилье — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

В сентябре 2020 года на встрече с Путиным Миллер предложил сделать «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации домов в регионах. По его мнению, это ускорило бы темпы газификации и дало возможность регионам рассчитывать на больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику. Как рассказывала в июне директор по исследованиям в области строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ Ирина Кузнецова, сейчас «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема «последней мили» ложится на потребителя.

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Бизнес
Фото:Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

В июне 2020 года Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

В «Газпром межрегионгазе» сообщали, что доля подключений на льготных условиях составляет около 70%, в регионах льготная плата установлена в диапазоне 26–60 тыс. руб. Согласно расценкам на сайте «Мособлгаза», подключение к автономному газгольдеру (резервуар со сжиженным газом) в Московском регионе начинается от 200 тыс. руб.

газификация Газпром «Газпром межрегионгаз» карта
Материалы по теме
Миллер назвал способ снизить цену подключения частных домов к газу на 30%
Бизнес
Матвиенко упрекнула «дочку» «Газпрома» в формализме при газификации
Экономика
Миллер договорился с Кадыровым инвестировать ₽12 млрд в газификацию Чечни
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter