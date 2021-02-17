«Газпром» запустил интерактивную карту газификации населенных пунктов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сроки подключения своего населенного пункта к газоснабжению россияне теперь могут узнать на интерактивной карте, которую разработал «Газпром». Об этом сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, на сайте gazprommap.ru разместили картографическую справочную информацию по 67 регионам, где «Газпром» реализует программу газификации.

«Карту газификации масштабируем мы до малых населенных пунктов. Каждый житель страны теперь может посмотреть, какие планы на газификацию конкретно его региона, города, села», — сказал Густов.

15 февраля глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил способ сократить на 30% расходы на подключение домовладений к газу — ввести единого оператора газификации. Он отметил, что «Газпром» направит на газификацию регионов 526 млрд руб. до 2025 года. На внутрипоселковые газопроводы и «последнюю милю» (последний участок подключения газопровода; за доведение до потребителя отвечают муниципальные власти) с учетом дегазификации понадобится 354 млрд руб. «Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 млрд руб.», — сказал Миллер.