Путин заявил о наличии у россиян «многих вопросов» по темпам газификации

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что темпы газификации в России «в какой-то момент» снизились. Он высказал эту мысль на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая проходила в режиме видеоконференции.

Отчет о ней опубликован на сайте Кремля.

«А третий вопрос о газификации внутри страны. Может быть, он самый основной на самом деле, поэтому я бы попросил с этого начать. <...> Вопросов на этот счет у граждан очень много», — сказал президент.

Миллер ответил, что компания уже подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год и с 1 января «Газпром» и регионы «набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы».

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