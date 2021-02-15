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Миллер назвал способ снизить цену подключения частных домов к газу на 30%

Расходы на подключение домовладений к газу можно сократить, если ввести единого оператора газификации, считает глава «Газпрома». К 2025 году компания рассчитывает увеличить число на 100% газифицированных регионов до 35 (сейчас 11)
«Газпром» GAZP ₽227,44 +0,32% Купить
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Введение единого оператора газификации позволит снизить стоимость финального подключения домовладений к газу на 30%. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов на площадке «Единой России», передает корреспондент РБК.

Как отметил глава компании, «Газпром» направит на газификацию регионов 526 млрд руб. до 2025 года. На внутрипоселковые газопроводы и «последнюю милю» (последний участок подключения газопровода; за доведение до потребителя отвечают муниципальные власти) с учетом дегазификации понадобится 354 млрд руб.

«Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 млрд руб.», — заявил Миллер.

Путин заявил о наличии у россиян «многих вопросов» по темпам газификации
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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

По словам Миллера, сейчас только в 11 регионах газификация доведена до 100%, «Газпром» рассчитывает увеличить их число до 35: «Целью пятилетней программы является то, чтобы еще 24 региона вошли в этот список».

Как отметил предправления «Газпрома», если программа газификации будет полностью реализована, потребление газа в России вырастет на 18,6 млрд куб. м в год.

В сентябре на встрече с президентом Владимиром Путиным Миллер предложил сделать «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации домов в регионах. По его мнению, это ускорило бы темпы газификации и дало возможность регионам рассчитывать на больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику. Как рассказывала в июне директор по исследованиям в области строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ Ирина Кузнецова, сейчас «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема «последней мили» ложится на потребителя.

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В России может появиться единый оператор при газификации домов
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Фото:Владимир Смирнов/ТАСС

В январе Путин заявил, что темпы газификации в России «в какой-то момент» снизились и «вопросов на этот счет у граждан очень много». Миллер в ответ указал, что «Газпром» подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год и с 1 января они «набирают совершенно новую скорость, новые темпы». По его словам, до 2025 года подписаны 67 программ с регионами.

В июне прошлого года Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Как заявили в «Газпром межрегионгазе», доля подключений на льготных условиях составляет около 70%, в регионах льготная плата установлена в диапазоне 26–60 тыс. руб. В 2019 году ее средний размер составил 35,38 тыс. руб.

Согласно расценкам на сайте «Мособлгаза», подключение к автономному газгольдеру (резервуар со сжиженным газом) в Московском регионе начинается от 200 тыс. руб.

Авторы
Людмила Подобедова, Наталия Анисимова
«Газпром» Алексей Миллер газификация
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