Миллер назвал способ снизить цену подключения частных домов к газу на 30%

Расходы на подключение домовладений к газу можно сократить, если ввести единого оператора газификации, считает глава «Газпрома». К 2025 году компания рассчитывает увеличить число на 100% газифицированных регионов до 35 (сейчас 11)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Введение единого оператора газификации позволит снизить стоимость финального подключения домовладений к газу на 30%. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов на площадке «Единой России», передает корреспондент РБК.

Как отметил глава компании, «Газпром» направит на газификацию регионов 526 млрд руб. до 2025 года. На внутрипоселковые газопроводы и «последнюю милю» (последний участок подключения газопровода; за доведение до потребителя отвечают муниципальные власти) с учетом дегазификации понадобится 354 млрд руб.

«Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 млрд руб.», — заявил Миллер.

По словам Миллера, сейчас только в 11 регионах газификация доведена до 100%, «Газпром» рассчитывает увеличить их число до 35: «Целью пятилетней программы является то, чтобы еще 24 региона вошли в этот список».