Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу

Оформлять договоры на подключение газа президент предложил через МФЦ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Об этом сообщает сайт Кремля.

Также глава государства поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров.

Помимо этого, к 1 октября должны быть утверждены обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование.

Поэтапное завершение газификации страны, по словам президента, должно быть завершено к 2024 году и 2030 году.

РБК направил запрос в «Газпром».