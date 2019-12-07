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Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов оценил расходы на наращивание уровня газификации в России до 82% более чем в ₽1 трлн. «Газпром» за 14 лет потратил на газификацию ₽360 млрд, подняв ее с 53,3 до 68,6%
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Бывший заместитель министра энергетики, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов сравнил задачу увеличить уровень газификации российских регионов с реализацией национальных проектов.

К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом. Сейчас темпы роста газификации составляют лишь один процентный пункт в год, уточнил он.

В 2018 году уровень газификации вырос лишь на 0,5 п.п., до 68,6%. В городах газификация составляет 71,3%, в сельской местности — 59,4%. Суммарный объем инвестиций «Газпрома» в газификацию российских регионов в 2005–2018 годах, по данным компании, составил 361,35 млрд руб. «Газпром» финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

Во сколько обойдется газификация России

По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай «Сила Сибири» (1,1 трлн руб.), который «Газпром» запустил 2 декабря. «В федеральном бюджете не заложены средства на рост газификации, поэтому все равно это будут расходы компаний — как «Газпрома», так и независимых участников рынка», — подчеркнул Молодцов.

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года обещал завершить газификацию России за десять лет, до 2030 года. «В любом случае есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который позволил бы сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решен», — сказал он. Тогда Миллер предупредил, что во все населенные пункты России трубопроводный газ в любом случае не придет, для части сел и деревень возможна только локальная газификация — за счет пропан-бутана или сжиженного природного газа (СПГ).

В «Газпроме» и Минэнерго более скромно оценивают темпы роста газификации и расходы на эти цели, чем Молодцов. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков отметил, что к началу 2020 года уровень газификации вырастет лишь на 1,5 п.п., до 70,1%. Ориентиром экономически эффективной газификации регионов может быть сравнение стоимости газа со стоимостью электроэнергии в каждом из них, сказал он РБК. «Все зависит от стоимости строительства трубопроводов или же мощностей по регазификации», — уточнил он.

Бюджет программы газификации «Газпрома» в 2020 году вырастет на треть, сообщил начальник управления по работе с органами власти и регионами «дочки» «Газпрома» «Газпром межрегионгаз» Денис Волков, выступая на том же форуме «Газ России». В первоначальной версии бюджета «Газпрома» на 2019 год было предусмотрено 34,3 млрд руб. на реализацию программы газификации регионов. В случае увеличения расходов в следующем году на треть они могут вырасти до 45 млрд руб. «Перед нами стоит амбициозная задача завершить к 2030 году газификацию страны. Технически реализуемые вещи, за исключением уж совсем каких-то космических историй», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Российского газового общества Павел Завальный считает, что нарастить уровень газификации до 83% (это максимум) можно лишь в течение 15 лет — к 2035 году. Он указал, что у «Газпрома» есть планы увеличить финансирование на газификацию в следующем году, и посетовал, что независимые производители газа НОВАТЭК и «Роснефть» газификацией практически не занимаются.

НОВАТЭК участвует в финансировании развития газификации во всех регионах присутствия, особенно с использованием СПГ, ответили в пресс-службе компании, отметив, что речь, в частности, идет о переводе на СПГ муниципального транспорта и удаленных котельных (пилотные проекты в Челябинской обл. и Мурманске). Отдельно готовятся программы газификации с СПГ Камчатского края и Мурманской области, указали в НОВАТЭКе. Представитель «Роснефти» на запрос РБК не ответил.

Почему так дорого проводить газ

По оценкам Завального, каждый дополнительный процент газификации российских регионов с текущих 69% обходится значительно дороже предыдущего. Особенно дорого, по мнению главы РГО, газифицировать отдаленные села и небольшие деревни с помощью альтернативных источников газа. «Стоимость СПГ для газификации отдаленных населенных пунктов сопоставима со стоимостью пропан-бутана — 15–20 тыс. руб. за тонну вместо 4–5 тыс. руб за 1 тыс. куб. м трубопроводного газа. Эта проблема требует решения», — отметил он. Завальный напомнил, что сейчас за газификацию отвечают регионы, а в их бюджетах не предусмотрены серьезные траты на эти цели, а также нет возможности повысить тариф на газ для населения.

Газификация идет низкими темпами, так как регионы не выполняют обязательств по строительству распределительных сетей, жаловался Миллер на встрече с Путиным.

По словам замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, источником финансирования газификации могут стать специальные надбавки к тарифу на транспортировку газа в 25% в регионах или даже их увеличение до 35%. Сейчас в нормативных документах закреплено, что регион имеет право устанавливать спецнадбавку на транспортировку газа не выше 25% от тарифа, спецнадбавка направляется на газификацию территорий. Кроме того, газификацию можно оплатить за счет тарифов на газораспределение и бюджетных средств, заключил Голомолзин.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: газификация, Алексей Миллер, Путин, Минэнерго
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