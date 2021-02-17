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Политика ,  
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Путин заявил о закрытых «одним росчерком пера» телеканалах на Украине

Вид на здание закрывшегося телеканала «112 Украина»
Вид на здание закрывшегося телеканала «112 Украина» (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В последнее время за рубежом можно наблюдать проявления «двойных стандартов» в вопросе свободы слова, примером тому являются санкции против трех каналов на Украине. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает «Россия 24».

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все, одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал он.

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В начале февраля по решению президента Украины Владимира Зеленского от телеэфира отключили каналы «112», ZiK и NewsOne. В 2019 году на них приходилось 5,63% общего охвата украинской аудитории. Каналы продолжают трансляцию в YouTube.

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Все попавшие под ограничения компании принадлежат одному человеку — депутату украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Тарасу Козаку. Это ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Зеленский пояснял, что закрытые телеканалы не были истинно украинскими. Он отмечал, что Украина поддерживает свободу слова, но не российскую пропаганду, которая мешает стране двигаться к ЕС.

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