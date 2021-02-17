Путин заявил о закрытых «одним росчерком пера» телеканалах на Украине

Вид на здание закрывшегося телеканала «112 Украина» (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В последнее время за рубежом можно наблюдать проявления «двойных стандартов» в вопросе свободы слова, примером тому являются санкции против трех каналов на Украине. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает «Россия 24».

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все, одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал он.

В начале февраля по решению президента Украины Владимира Зеленского от телеэфира отключили каналы «112», ZiK и NewsOne. В 2019 году на них приходилось 5,63% общего охвата украинской аудитории. Каналы продолжают трансляцию в YouTube.