Онищенко заявил о популяционном иммунитете к COVID-19 у москвичей

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве уже сформировался популяционный иммунитет благодаря большому количеству вакцинированных и переболевших, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом он заявил во время пресс-конференции, видеозапись мероприятия опубликована на сайте пресс-центра «Россия сегодня».

«В Москве во всяком случае он [популяционный иммунитет] уже точно есть. Где-то 900 тыс. переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет», — сказал Онищенко. Совокупное число жителей столицы, невосприимчивых к болезни, обеспечивает устойчивый популяционный иммунитет в столице, считает он.

Количество вакцинированных в столице превысило 500 тыс. человек, сообщил 11 февраля мэр столицы Сергей Собянин. При этом он уточнил, что в вакцинации всего населения Москвы нет необходимости, так как примерно половина жителей города уже переболели COVID-19.

Всего за период пандемии в Москве выявлено 959 405 случаев заболевания COVID-19. 14 464 человека умерли от болезни. Количество новых случаев заболевания постепенно снижается в столице с конца января. Так, 3 февраля в городе выявили минимальное количество новых заболевших с конца сентября. Благодаря положительной динамике в Москве постепенно расформировывают коронавирусные стационары и возвращают городские больницы к плановой работе.