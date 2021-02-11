Общество , 11 фев, 09:18
0
Число коек для больных COVID-19 в Москве сократят на треть
Количество больничных коек для лечения пациентов с COVID-19 в столице сократят еще на треть. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале социального комлекса столицы.
«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — сказала Ракова.
Она добавила, что для больных COVID-19 сохранят около 9 тыс. коек.
Материал дополняется