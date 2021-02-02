В Москве за сутки выявили минимум случаев COVID-19 с 25 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 1701 человека. Это минимальное число заразившихся за день с 25 сентября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Оперштаб передавал, что 25 сентября в столице коронавирус выявили у 1560 человек.

Число заболевших с начала эпидемии в Москве достигло 933 810. Из них 824 623 выздоровели (+5 012 за сутки), 13 569 скончались (+74 за сутки).

В целом в России за сутки зафиксировали 16 643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число выявленных за стуки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября, когда было объявлено о заражении 16 202 человек.