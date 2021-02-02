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В Москве за сутки выявили минимум случаев COVID-19 с 25 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 1701 человека. Это минимальное число заразившихся за день с 25 сентября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Оперштаб передавал, что 25 сентября в столице коронавирус выявили у 1560 человек.

Число заболевших с начала эпидемии в Москве достигло 933 810. Из них 824 623 выздоровели (+5 012 за сутки), 13 569 скончались (+74 за сутки).

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В целом в России за сутки зафиксировали 16 643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число выявленных за стуки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября, когда было объявлено о заражении 16 202 человек.

С начала эпидемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 884 730 человек в 85 регионах. За весь период зафиксировали свыше 74 тыс. смертей, выздоровели более 3,3 млн человек.

При этом данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных объясняется тем, что Росстат включает в статистику тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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