В Москве расформировали десять ковидных стационаров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 13:52
Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Мельбурне Спорт, 15:57 Московское метро отсудило ₽62 тыс. у пассажира за сбой в движении поездов Общество, 15:52 Жена экс-премьера Белоруссии сообщила о его отъезде из страны Политика, 15:52 ЦБ сообщил о сокращении числа россиян с кредитами из-за пандемии Финансы, 15:51 Конструктор вечеринки: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 Доходы дочери и зятя Трампа упали во время его президентства Политика, 15:46 Медведев назвал планируемые объемы производства вакцин от COVID-19 Общество, 15:45 Фигуристка группы Тутберидзе растерялась от оценок на первенстве России Спорт, 15:41 СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком Политика, 15:40 Российские теннисисты уступили японцам в парном матче на ATP Cup Спорт, 15:33 Кредитование покупателей повышает продажи — кейсы «Тинькофф Бизнеса» Pro, 15:32 Союз насчитал 17 задержанных журналистов в день суда по Навальному Политика, 15:27 Лавров заявил об истерике Запада из-за дела Навального Политика, 15:24 Какие криптовалюты могут подорожать вслед за Ethereum. 4 мнения Крипто, 15:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве расформировали десять ковидных стационаров

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Десять столичных больниц, которые ранее перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19, вернутся к своему обычному режиму работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее заявление размещено на сайте столичной мэрии.

«С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе», — сказала Ракова.

ВОЗ выявила новый недельный рекорд летальных исходов от COVID-19
Общество
Фото:Antonio Masiello / Getty Images

Речь идет о городской больнице имени Е.О. Мухина, научно-практическом центре имени А.С. Логинова, научно-практическом центре борьбы с туберкулезом, больнице №17, Морозовской больнице, двух корпусах первого МГМУ имени И.М. Сеченова, центральной клинической больнице «РЖД-Медицина», медико-санитарной части МВД, больнице РАН и научно-клиническом центре ФМБА.

Ракова добавила, что более 1 тыс. резервных коек, оборудованных на территории 11 ковидных больниц, будут расформированы. По ее словам, в ближайшее время в этих больницах проведут специализированную санобработку, а персонал протестируют на COVID-19.

О том, что ряд московских стационаров, которые помогали больным с коронавирусом, вернут в стандартный режим работы, Ракова сообщала 28 января. Тогда заммэра заявляла о планах столичных властей освободить более 2 тыс. коек.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Почему революция «хомячков» может похоронить IPO Robinhood Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Эти меры чиновница связала с устойчивой тенденцией на снижение заболеваемости в Москве, а также со снижением случаев госпитализации пациентов с COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба Москвы, за последние сутки в столице зафиксировано 1 545 новых случаев заражения коронавирусом, 846 человек были госпитализированы, 65 умерли, 5 221 пациент выздоровел.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Анастасия Ракова больницы COVID-19
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 февраля
Общество
Врачи оценили вероятность потери зрения из-за коронавируса
Общество
Дания объявила о введении цифровых «корона-паспортов»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter