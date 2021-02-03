В Москве расформировали десять ковидных стационаров

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Десять столичных больниц, которые ранее перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19, вернутся к своему обычному режиму работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее заявление размещено на сайте столичной мэрии.

«С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе», — сказала Ракова.

Речь идет о городской больнице имени Е.О. Мухина, научно-практическом центре имени А.С. Логинова, научно-практическом центре борьбы с туберкулезом, больнице №17, Морозовской больнице, двух корпусах первого МГМУ имени И.М. Сеченова, центральной клинической больнице «РЖД-Медицина», медико-санитарной части МВД, больнице РАН и научно-клиническом центре ФМБА.

Ракова добавила, что более 1 тыс. резервных коек, оборудованных на территории 11 ковидных больниц, будут расформированы. По ее словам, в ближайшее время в этих больницах проведут специализированную санобработку, а персонал протестируют на COVID-19.