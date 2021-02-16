Минздрав ЮАР сообщил о заявке на регистрацию вакцины «Спутник V»

Звелини Мхизе (Фото: Themba Hadebe / AP)

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал в Южно-Африканский регулятор по лекарственным средствам (SAHPRA) документы на регистрацию препарата. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мхизе, передает Reuters.

В РФПИ комментировать РБК сообщение министра здравоохранения ЮАР отказались.

Переговоры о покупке российской вакцины Южно-Африканская Республика начала вести с разработчиками «Спутника V» в начале января.

Позже, в конце января, ЮАР одобрила применение британского препарата AstrаZeneca, но уже в феврале местный Минздрав решил отложить начало вакцинации.

Такое решение власти страны приняли после того, как ученые сообщили о низкой эффективности британской вакцины против южно-африканского, более заразного штамма Sars-Cov-2.