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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав ЮАР сообщил о заявке на регистрацию вакцины «Спутник V»

Звелини Мхизе
Звелини Мхизе (Фото: Themba Hadebe / AP)

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал в Южно-Африканский регулятор по лекарственным средствам (SAHPRA) документы на регистрацию препарата. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мхизе, передает Reuters.

В РФПИ комментировать РБК сообщение министра здравоохранения ЮАР отказались.

Переговоры о покупке российской вакцины Южно-Африканская Республика начала вести с разработчиками «Спутника V» в начале января.

Позже, в конце января, ЮАР одобрила применение британского препарата AstrаZeneca, но уже в феврале местный Минздрав решил отложить начало вакцинации.

Такое решение власти страны приняли после того, как ученые сообщили о низкой эффективности британской вакцины против южно-африканского, более заразного штамма Sars-Cov-2.

AstraZeneca адаптирует вакцину для борьбы со штаммом COVID-19 из ЮАР
Общество
Фото:Andre Coelho / Getty Images

10 февраля в РФПИ сообщили о проведении испытаний «Спутника V» против южно-африканского штамма, передавал Business Insider South Africa. Мхизе тогда говорил, что взаимодействует с разработчиками российского препарата напрямую.

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В конце декабря 2020 года в стране был обнаружен новый штамм коронавируса. В январе ученые ЮАР провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что новый вид возбудителя COVID-19 может быть опасен риском повторного заражения. Штамм более устойчив к нейтрализующим антителам, и уже разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными, указали эксперты.

Согласно данным Минздрава ЮАР, к 15 февраля в Южно-Африканской Республике зафиксировано в общей сложности 1,4 млн случаев заболевания коронавирусом (+1,1 тыс. за сутки). Из них 48 094 — с летальным исходом (за сутки — 195 смертей).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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коронавирус вакцина Спутник V ЮАР
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