Власти ЮАР сообщили о переговорах с Россией по вакцине от COVID-19

Южно-Африканская Республика ведет переговоры с Россией относительно использования в ЮАР российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава республики Звелини Мкизе, передает Reuters.

Ранее местные эксперты в области здравоохранения раскритиковали власти ЮАР за медленную закупку вакцин: сроки возможных поставок обеспокоили их, учитывая, что ряд стран уже начали прививочные кампании, пишет агентство. В частности, ЮАР участвует в проекте Всемирной организации здравоохранения COVAX, цель которого — справедливый и равный доступ к вакцинам от коронавируса для всех стран. Однако по этой программе республика рассчитывает получить первые дозы лишь во втором квартале 2021 года, пишет Reuters.

На фоне этого Мкизе сообщил о переговорах с фармацевтическими компаниями. По его словам, власти планируют получить вакцины от коронавируса в феврале, но сроки будут зависеть от того, как пройдут переговоры. Помимо России ЮАР ведет их с производителями из Китая, американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также с англо-шведской AstraZeneca, сообщил министр.

Всего власти ЮАР для формирования коллективного иммунитета планируют вакцинировать как минимум 67% населения страны, которое составляет около 60 млн человек, сказал Мкизе.