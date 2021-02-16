Общество , 16 фев, 13:21
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Суд в Петербурге оставил в силе приговор карельскому историку Дмитриеву
Юрий Дмитриев
Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, которого обвинили в сексуальном насилии над ребенком и приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
«Кассационные жалобы осужденного Дмитриева и действующего в его интересах адвоката Ануфриева оставить без удовлетворения», — сказал судья.
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