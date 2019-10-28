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Макаревич и Гребенщиков заявили о поддержке главы карельского «Мемориала»

Более 170 представителей культуры и искусства, среди которых лауреат Нобелевской премии по литературы Светлана Алексиевич, актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писатели Дмитрий Быков и Григорий Чхартишвили, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, режиссеры Андрей Звягинцев и Гарри Бардин, подписали открытое письмо в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

«Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю.Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека. Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю.Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях», — говорится в документе, поступившем в РБК.

Авторы письма подчеркивают, что ради достижения «неправедных целей» ломается судьба ребенка, которому уже «нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы».

В письме отмечается, что весной 2018 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева невиновным, подтвердив незаконность предъявленных обвинений в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, однако карельские следователи и прокуроры на этом не остановились (Верховный суд Карелии отменил вынесенный приговор и передал дело на пересмотр. — РБК).

«Уничтожить» Дмитриева, по мнению авторов письма, пытаются за то, что он многие годы посвятил сохранению памяти людей погибших и пострадавших от политических репрессий и установил имена более 55 тыс. жертв.

«Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России. И не позволить замолчать и извратить трагические страницы истории России», — говорится в письме.

Теги: «Мемориал», открытое письмо
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