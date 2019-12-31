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Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии
Премьер Украины назвал историческим решение отделить энергосистему страны от российско-белорусской и присоединить к европейской к 2023 году. По его словам, это позволит Киеву зарабатывать на экспорте электроэнергии
Алексей Гончарук (Фото: Zuma / TASS)

К 2023 году украинская энергосистема должна присоединиться к европейской сети, для чего ей нужно будет отказаться от российской и белорусской. Об этом в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, «историческое решение уже принято» и страна от этого никуда не денется. «Документы уже подписаны, просто надо над этим работать», — отметил Гончарук. Объединение украинской и европейской энергосетей даст Киеву возможность экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом, считает он.

Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году, поскольку ликвидировала дефицит производства электричества. В сентябре текущего года Верховная рада разрешила поставки из России и Белоруссии по двусторонним договорам, после этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».

2 октября «Укрэнерго» сообщила о возобновлении коммерческих поставок из России. По словам источника РБК, Киев решил вернуться к импорту из-за проблем с углем для теплоэлектростанций.

Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Политика

Спустя два месяца, 4 декабря украинский парламент проголосовал за поправки в законе «О рынке электрической энергии», запретив импорт электричества из России на договорной основе. 25 декабря это решение утвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Глава российского Минэнерго Александр Новак назвал решение Киева неконструктивным, отметив, что оно «не добавляет оптимизма» населению и коммерческим организациям.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, электроэнергия, импорт
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