Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии

Премьер Украины назвал историческим решение отделить энергосистему страны от российско-белорусской и присоединить к европейской к 2023 году. По его словам, это позволит Киеву зарабатывать на экспорте электроэнергии

Алексей Гончарук (Фото: Zuma / TASS)

К 2023 году украинская энергосистема должна присоединиться к европейской сети, для чего ей нужно будет отказаться от российской и белорусской. Об этом в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, «историческое решение уже принято» и страна от этого никуда не денется. «Документы уже подписаны, просто надо над этим работать», — отметил Гончарук. Объединение украинской и европейской энергосетей даст Киеву возможность экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом, считает он.

Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году, поскольку ликвидировала дефицит производства электричества. В сентябре текущего года Верховная рада разрешила поставки из России и Белоруссии по двусторонним договорам, после этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».

2 октября «Укрэнерго» сообщила о возобновлении коммерческих поставок из России. По словам источника РБК, Киев решил вернуться к импорту из-за проблем с углем для теплоэлектростанций.