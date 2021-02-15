Минприроды вернет сотрудников центрального аппарата с удаленной работы

Министерство природных ресурсов и экологии со среды вернет всех сотрудников центрального аппарата на очную форму работы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь министерства Марина Евсеева.

«С 17 февраля все сотрудники центрального аппарата Минприроды выводятся с дистанционной работы на очную», — подчеркнула она.

По ее словам, сотрудники на рабочих местах должны будут в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты. Евсеева напомнила, что Минприроды начало выводить сотрудников на удаленную работу с 26 марта 2020 года.

В России в прошлом году в связи с пандемией COVID-19 работодатели начали вводить дистанционный режим работы для сотрудников. Так, в марте правительство сообщило, что максимально возможное число сотрудников органов исполнительной власти должны перейти на удаленку.