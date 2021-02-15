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Пандемия коронавируса ,  
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Минприроды вернет сотрудников центрального аппарата с удаленной работы

Министерство природных ресурсов и экологии со среды вернет всех сотрудников центрального аппарата на очную форму работы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь министерства Марина Евсеева.

«С 17 февраля все сотрудники центрального аппарата Минприроды выводятся с дистанционной работы на очную», — подчеркнула она.

По ее словам, сотрудники на рабочих местах должны будут в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты. Евсеева напомнила, что Минприроды начало выводить сотрудников на удаленную работу с 26 марта 2020 года.

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Фото:Fabian Strauch / DPA / ТАСС

В России в прошлом году в связи с пандемией COVID-19 работодатели начали вводить дистанционный режим работы для сотрудников. Так, в марте правительство сообщило, что максимально возможное число сотрудников органов исполнительной власти должны перейти на удаленку.

В октябре в связи с новой волной заражений коронавирусом в России власти Москвы ввели требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку. В конце января 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин отменил это требование, сделав его рекомендательным.

Сбербанк 9 февраля заявил, что рассматривает вариант увеличения доли работников в офисах с 30 до 50%. Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что планирует сохранить дистанционный режим работы для трети сотрудников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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