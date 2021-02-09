Сбербанк сообщил о планах вывести в офисы половину сотрудников

Сейчас в офисах работают 30% сотрудников, однако банк рассматривает вариант увеличения доли работников в офисах до 50%. Решение будет принято в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса

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Сбербанк в ближайшее время может вывести на работу в офисы 50% сотрудников вместо нынешних 30%, сообщили РБК два источника, близких к Сбербанку. Представитель Сбербанка это подтвердил.

«Сбербанк внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе своего присутствия. Планы вывести в ближайшее время 50% офисных сотрудников действительно существуют. Мы будем принимать решения по форматам работы сотрудников в зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией», — отметил он.

По словам представителя банка, главное условие для допуска сотрудников к работе — отрицательный тест на COVID-19. «Сбербанк проводит такие тесты бесплатно для сотрудников, также бесплатно предоставляет средства индивидуальной защиты», — сказал представитель банка.

Часть сотрудников Сбербанка ушли на удаленку еще весной. В мае четыре источника, близких в банку, рассказали РБК, что некоторые работники начнут возвращаться в офисы. Руководители блоков могли переводить с удаленки 30% сотрудников с их согласия, кроме пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.