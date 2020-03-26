Кабмин поручил органам власти перевести сотрудников на удаленку

Максимально возможное количество сотрудников федеральных органов исполнительной власти должны быть переведены на дистанционную работу. Об этом говорится в поручении правительства России, сообщает пресс-служба кабмина.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти предписано с 27 марта перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу с учетом создания условий для бесперебойного функционирования ведомств.

Кроме того, ведомства должны представить в правительство информацию о количестве переведенных на дистанционную работу сотрудников центрального аппарата и территориальных органов, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и работников старше 60 лет.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переводят часть своих сотрудников на удаленную работу. При этом в ведомствах заявили, что особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта.