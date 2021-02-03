Эксперты назвали долю готовых сохранить удаленку российских компаний

Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Около четверти компаний в России планируют оставить почти всех сотрудников на удаленном формате работы, несмотря на ослабление ограничений по коронавирусу. Об этом говорится в результатах исследования международной рекрутинговой компании Hays, передает «РИА Новости».

По данным экспертов, продолжат работать удаленно в ближайшее время 23% компаний, на рабочем месте будет находиться только небольшое количество дежурных сотрудников. При этом 16% организаций сообщили, что процесс уже настроен, поэтому работать удаленно продолжит вся команда. Еще не определились с планами по дальнейшему формату работы сотрудников 34% опрошенных фирм.

Также в исследовании говорится, что в 13% компаний, участвовавших в опросе, 30% сотрудников компании, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, находились на удаленке, а 11% перевели сотрудников на работу по сменам. В свою очередь, 2% компаний сообщили, что удаленно вообще не работали.