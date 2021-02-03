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Эксперты назвали долю готовых сохранить удаленку российских компаний

Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Около четверти компаний в России планируют оставить почти всех сотрудников на удаленном формате работы, несмотря на ослабление ограничений по коронавирусу. Об этом говорится в результатах исследования международной рекрутинговой компании Hays, передает «РИА Новости».

По данным экспертов, продолжат работать удаленно в ближайшее время 23% компаний, на рабочем месте будет находиться только небольшое количество дежурных сотрудников. При этом 16% организаций сообщили, что процесс уже настроен, поэтому работать удаленно продолжит вся команда. Еще не определились с планами по дальнейшему формату работы сотрудников 34% опрошенных фирм.

Больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Также в исследовании говорится, что в 13% компаний, участвовавших в опросе, 30% сотрудников компании, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, находились на удаленке, а 11% перевели сотрудников на работу по сменам. В свою очередь, 2% компаний сообщили, что удаленно вообще не работали.

Опрос проводился среди 545 работодателей и 4,3 тыс. работников компаний.

Эксперты опросили и самих работников. Из них 27% сообщили, что их компания перешла полностью на удаленный формат работы. 37% отмечают, что в настоящее время часть сотрудников работают удаленно, а часть — в офисе. Ходят на работу, как раньше, 25%, а еще 11% работают посменно.

В исследовании отмечается, что 60% опрошенных работников уверены, что с переходом на удаленный формат объем их работы не изменился. При этом 16% опрошенных утверждают, что работы стало больше, поскольку из дома сложнее вести все процессы, еще 16% считают, что нагрузка увеличилась в связи с увеличением интенсивности работы. Еще 10% респондентов объяснили увеличение работы сокращением персонала.

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После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы
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Фото:Sasha Steinbach / EPA / ТАСС

Ранее опрос Superjob показал, что 52% сотрудников компаний, которые проживают в Москве, заявили, что и после снятий ограничений хотели бы продолжить работать дома. О желании вернутся на рабочее место высказались 30% опрошенных.

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