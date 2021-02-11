«Дом.РФ» оставит треть сотрудников на удаленке навсегда

Виталий Мутко (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

«Дом.РФ» планирует сохранить дистанционный режим работы для части сотрудников, рассказал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК.

«Мы приняли ряд решений, связанных с тем, что ряд сотрудников так и останется на удаленной работе, это до 30% где-то, а рабочие места будут переоборудованы», — пояснил Мутко. По его словам, в офисе компании останутся как персональные рабочие места, так и не закрепленные за конкретными сотрудниками.

Всего в «Дом.РФ» с учетом головного офиса в Москве, подразделения в Воронеже и банка «Дом.РФ» работает около 5 тыс. человек, уточнили в пресс-службе компании.

Компании начали вводить дистанционный режим работы для сотрудников в прошлом году в связи с пандемией COVID-19. В конце января мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательной удаленке для 30%. На этой неделе Сбербанк сообщил, что рассматривает вариант увеличения доли работников в офисах с 30% до 50%.