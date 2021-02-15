На Балтике возобновили укладку «Северного потока-2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» (Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press)

Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку труб газопровода «Северный поток-2» после перерыва, вызванного штормами в Балтийском море. Это следует из данных системы глобального позиционирования морских судов Marine Traffic.

6 февраля Nord Stream 2 AG сообщила, что «Фортуна» завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода «Северного потока-2» в водах Дании. Однако уже через несколько сотен метров трубоукладчик свернул работы из-за наступления холодного атмосферного фронта. О том, что строительство финального участка в водах Дании продолжится на этой неделе, ранее сообщала газета Spiegel со ссылкой на источники.

Тогда Датское морское управление также объявило, что 147-километровый участок будет построен в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы. В ведомстве также подчеркнули, что из-за этого в радиусе 1,5 км от места работ временно установлена запретная зона.

«Северный поток-2» — это магистральный газопровод мощностью 55 млрд куб. м в год. Он состоит из двух ниток протяженностью около 2,5 тыс. км, проходящих по дну Балтийского моря. Он обеспечит европейские страны российским газом напрямую. Власти США рассматривают данный проект как угрозу энергетической безопасности Европы и инструмент воздействия для России. При этом в Берлине и Москве подчеркивали, что проект имеет чисто экономический характер.