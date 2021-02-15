Рособрнадзор назвал срок проведения Всероссийских проверочных работ

Учащиеся четвертых классов будут сдавать русский язык, математику и окружающий мир, пятых — русский, математику, историю и биологию.

Шестые и восьмые классы будут сдавать только русский язык и математику, а также еще два предмета на основе случайного выбора.

Седьмые классы плюс к русскому языку и математике будут сдавать историю, биологию, географию, обществознание и физику, а также будут писать проверочные работы по иностранному языку.

Информацию о распределении предметов по классам в каждой параллели школам донесут через личные кабинеты в Федеральной информационной системы оценки качества образования. Проводить такие контрольные Рособрнадзор рекомендует со второго по четвертый урок.

Ранее Рособрнадзор называл даты проведения государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для одиннадцатиклассников и ЕГЭ. Так, государственные выпускные экзамены для тех, кто не собирается поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая. С 3 по 17 сентября ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать те, кто не успел это сделать вовремя.

ЕГЭ в этом году будет проходить с 31 мая по 2 июля. Дополнительный экзамен проведут с 12 по 17 июля.