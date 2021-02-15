Рособрнадзор назвал срок проведения Всероссийских проверочных работ
Рособрнадзор утвердил сроки проведения Всероссийских проверочных работ в школах, следует из приказа ведомства, с которым ознакомился РБК.
Всероссийские проверочные работы — это итоговая проверка знаний, которую в школах проводят по результатам каждого года обучения.
Из документа следует, что они пройдут с 15 марта по 21 мая — для учеников с четвертого по восьмой классы, а с 1 по 26 марта — в режиме апробации для десятых и одиннадцатых классов.
Конкретные даты проведения контрольных работ будет определять само учебное заведение.
Учащиеся 11-х классов будут сдавать историю, биологию, географию, химию, физику и иностранный язык (английский, немецкий или французский). Учеников 10-го класса ждет итоговая работа по географии.