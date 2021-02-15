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Рособрнадзор назвал срок проведения Всероссийских проверочных работ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рособрнадзор утвердил сроки проведения Всероссийских проверочных работ в школах, следует из приказа ведомства, с которым ознакомился РБК.

Всероссийские проверочные работы — это итоговая проверка знаний, которую в школах проводят по результатам каждого года обучения.

Из документа следует, что они пройдут с 15 марта по 21 мая — для учеников с четвертого по восьмой классы, а с 1 по 26 марта — в режиме апробации для десятых и одиннадцатых классов.

Конкретные даты проведения контрольных работ будет определять само учебное заведение.

Учащиеся 11-х классов будут сдавать историю, биологию, географию, химию, физику и иностранный язык (английский, немецкий или французский). Учеников 10-го класса ждет итоговая работа по географии.

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Учащиеся четвертых классов будут сдавать русский язык, математику и окружающий мир, пятых — русский, математику, историю и биологию.

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Шестые и восьмые классы будут сдавать только русский язык и математику, а также еще два предмета на основе случайного выбора.

Седьмые классы плюс к русскому языку и математике будут сдавать историю, биологию, географию, обществознание и физику, а также будут писать проверочные работы по иностранному языку.

Информацию о распределении предметов по классам в каждой параллели школам донесут через личные кабинеты в Федеральной информационной системы оценки качества образования. Проводить такие контрольные Рособрнадзор рекомендует со второго по четвертый урок.

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Ранее Рособрнадзор называл даты проведения государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для одиннадцатиклассников и ЕГЭ. Так, государственные выпускные экзамены для тех, кто не собирается поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая. С 3 по 17 сентября ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать те, кто не успел это сделать вовремя.

ЕГЭ в этом году будет проходить с 31 мая по 2 июля. Дополнительный экзамен проведут с 12 по 17 июля.

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