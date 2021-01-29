Рособрнадзор назвал даты проведения выпускных экзаменов в школах

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Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для учеников 11 классов, которые не собираются поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Кроме того, с 3 по 17 сентября дополнительно проведут ГВЭ по русскому языку и математике для тех, кто не смог сдать экзамены в установленные сроки.

При этом в 2021 году не планирующие поступать в вузы выпускники не будут сдавать предметы по выбору в рамках ГВЭ — только русский язык и математику. А для лиц с ограниченными возможностями, детям-инвалидам и инвалидам достаточно сдать по выбору только ГВЭ или Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, чтобы получить аттестат.

ГВЭ по русскому будет состоять из 24 заданий с кратким ответом. В экзамене по математике будут задания базового уровня ЕГЭ. Демоварианты ГВЭ Рособрнадзор планирует опубликовать на официальном сайте Федерального института педагогических измерений до 10 февраля.