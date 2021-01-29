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Рособрнадзор назвал даты проведения выпускных экзаменов в школах

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для учеников 11 классов, которые не собираются поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Кроме того, с 3 по 17 сентября дополнительно проведут ГВЭ по русскому языку и математике для тех, кто не смог сдать экзамены в установленные сроки.

При этом в 2021 году не планирующие поступать в вузы выпускники не будут сдавать предметы по выбору в рамках ГВЭ — только русский язык и математику. А для лиц с ограниченными возможностями, детям-инвалидам и инвалидам достаточно сдать по выбору только ГВЭ или Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, чтобы получить аттестат.

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Фото:Елена Афонина / ТАСС

ГВЭ по русскому будет состоять из 24 заданий с кратким ответом. В экзамене по математике будут задания базового уровня ЕГЭ. Демоварианты ГВЭ Рособрнадзор планирует опубликовать на официальном сайте Федерального института педагогических измерений до 10 февраля.

Ранее, в конце декабря, Минпросвещения в качестве ориентировочных сроков проведения ЕГЭ называло период с 31 мая по 2 июля. Тогда глава ведомства Сергей Кравцов также заявил о решении отменить в 2021 году досрочный ЕГЭ из-за тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуации. В январе министр сказал, что сроки проведения экзамена для поступающих в вузы увяжут с приемной кампанией в высших учебных заведениях.

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