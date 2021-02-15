В России проработают вопрос возобновления школьных экскурсий в музеи

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Минкультуры и Роспотребнадзор прорабатывают вопрос возобновления групповых школьных экскурсий в музеи, сообщает ТАСС с ссылкой на совместное заявление пресс-служб ведомств.

По словам главного государственного санитарного врача Анны Поповой, текущая эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и позволяет допустить организованные детские группы в музеи. При этом она указала, что необходимо носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Точная дата отмены ограничений по посещениям школьными группами пока не известна. По мнению министра культуры Ольги Любимовой, «практика музейной деятельности свидетельствует», что музеи могут обеспечить безопасное посещение их организованными группами в составе 25–30 человек. Минкультуры предполагает, что музеи смогут принимать учащихся одного класса в специально подготовленных помещениях.

22 января возобновили свою работу федеральные музеи, которые из-за пандемии были вновь закрыты в ноябре 2020 года. В Москве, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, число посетителей музея не должно превышать половины общей вместимости его помещений.