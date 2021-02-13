Власти заявили, что советники в школах не будут заниматься идеологией

Советники директоров по воспитанию займутся внеучебной деятельностью школьников, сообщи министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее СМИ писали, что они будут ввести в школах идеологическую работу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Советники директоров школ по воспитанию будут заниматься организацией внеучебной деятельности детей, их работа не связана с идеологическим контролем. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервьюпрограмме «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

«Нет. Именно организация», — ответил он на вопрос о том, будет ли связана их работа советников директоров с идеологией.

По его словам, в этой должности должны работать выпускники педагогических вузов. «Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, в музей, общение друг с другом», — сказал он.

Для отбора будущих помощников директоров министерство организовало конкурс совместно с Российским движением школьников, отбором занимаются сотрудники «Артек».

Министр добавил, что использовать детей ради достижении каких-либо интересов — недопустимо.