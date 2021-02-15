В Мьянме почти полностью отключили интернет из-за протестов

В Мьянме, где в начале февраля начались массовые протесты и забастовки после военного переворота, почти полностью пропал интернет. Об этом сообщает в своем Twitter некоммерческая организация NetBlocks.

Почти полное отключение интернета произошло в стране в понедельник в 01:00 по местному времени (в 21:30 мск воскресенья). По данным организации, интернет доступен всего на 14%.

Как сообщает Reuters, силовики в воскресенье открыли огонь при разгоне протестующих в столице северного штата Качин, городе Мьичина. В некоторые крупные города, в том числе в Янгон, была введена военная техника.

1 февраля военные захватили власть в Мьянме и арестовали в том числе президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира. В стране было объявлено чрезвычайное положение.