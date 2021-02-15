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В Мьянме почти полностью отключили интернет из-за протестов

В Мьянме, где в начале февраля начались массовые протесты и забастовки после военного переворота, почти полностью пропал интернет. Об этом сообщает в своем Twitter некоммерческая организация NetBlocks.

Почти полное отключение интернета произошло в стране в понедельник в 01:00 по местному времени (в 21:30 мск воскресенья). По данным организации, интернет доступен всего на 14%.

Как сообщает Reuters, силовики в воскресенье открыли огонь при разгоне протестующих в столице северного штата Качин, городе Мьичина. В некоторые крупные города, в том числе в Янгон, была введена военная техника.

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1 февраля военные захватили власть в Мьянме и арестовали в том числе президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

Протесты против захвата власти военными в Мьянме. Фоторепортаж
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Поводом для переворота, согласно заявлению военных, стали фальсификации списков избирателей в ходе парламентских выборов в ноябре прошлого года — победу на них одержала правящая партия «Национальная лига за демократию», руководители которой были взяты под стражу военными. В результате власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайну.

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