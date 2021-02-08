Протесты против захвата власти военными в Мьянме. Фоторепортаж

После захвата власти военные распространили заявление, объяснив свое вмешательство в политику фальсификациями на ноябрьских парламентских выборах в 2020 году. Фактическим главой страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, а вице-президент Мьин Шве назначен исполняющим обязанности президента.

До 2011 года в стране много лет у власти были военные. Последние годы в Мьянме проходили демократические реформы, а в 2015 году состоялись первые демократические выборы, хотя офицеры сохранили большинство в парламенте