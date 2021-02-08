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Политика ,  
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Протесты против захвата власти военными в Мьянме. Фоторепортаж

1 февраля военные в Мьянме совершили захват власти. Под стражу были взяты президент страны Вин Мьин, государственный советник Аун Сан Су Чжи и другие руководители партии «Национальная лига за демократию». Как жители отреагировали на восстановление военной диктатуры — в фоторепортаже РБК
Марш протеста в Янгоне, 8 февраля
Марш протеста в Янгоне, 8 февраля (Фото: Getty Images)

После захвата власти военные распространили заявление, объяснив свое вмешательство в политику фальсификациями на ноябрьских парламентских выборах в 2020 году. Фактическим главой страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, а вице-президент Мьин Шве назначен исполняющим обязанности президента.

До 2011 года в стране много лет у власти были военные. Последние годы в Мьянме проходили демократические реформы, а в 2015 году состоялись первые демократические выборы, хотя офицеры сохранили большинство в парламенте

Митингующие требуют освободить Аун Сан Су Чжи, Янгон, 8 февраля. Три пальца вверх символизируют неповиновение власти
Митингующие требуют освободить Аун Сан Су Чжи, Янгон, 8 февраля. Три пальца вверх символизируют неповиновение власти (Фото: Reuters)

1 февраля, снова придя к власти, военные схватили президента Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и руководство правящей партии «Национальная лига за демократию». В стране начались демонстрации, крупнейшие из которых проходят в Янгоне, Мандалае и Нейпьидо.

Протестующие требуют освободить Аун Сан Су Чжи, которая стала символом демократических перемен последних десятилетий, и президента Вин Мьина, который находится у власти с 2018 года, является выходцем из «Национальной лиги за демократию» и правозащитником. Встречаются также лозунги: «Долой военную диктатуру!», «Да здравствует демократия!»

Янгон, 8 февраля
Янгон, 8 февраля (Фото: Getty Images)
7 февраля только на улицы экономической столицы страны Янгона вышли около 2 тыс. несогласных, а 8 февраля акции продолжились по всей стране. По данным газеты The Myanmar Times, утром 8 февраля на улицы Янгона вышли выразить свое несогласие тысячи демонстрантов
Янгон, 8 февраля
Янгон, 8 февраля (Фото: Reuters)
Медики приняли активное участие в движении против военных, объявив забастовку и оказывая только экстренную помощь
Янгон, 8 февраля
Янгон, 8 февраля (Фото: Reuters)
Под предлогом обеспечения государственной безопасности военные ограничили работу интернета, но 7 февраля доступ был восстановлен
Нейпьидо, 8 февраля
Нейпьидо, 8 февраля (Фото: Maung Lonlan / EPA / ТАСС)

Улицы столицы страны Нейпьидо, ее крупнейшего города Янгона и других населенных пунктов патрулируются войсками, введено чрезвычайное положение сроком на год

Фото:AP
Фото: AP

Государственное телевидение Мьянмы 8 февраля предупредило о возможном применении жестких мер против демонстрантов.

8 февраля полиция применила водометы в Нейпьидо. Как отмечает AP, демонстрации в столице особенно важны, поскольку в городе проживает большое количество государственных служащих с семьями и традиционно протесты в нем не проходят

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Буддийская монахиня требует демократии в Янгоне, Мьянма, 8 февраля
 

Янгон, 8 февраля
Янгон, 8 февраля (Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС)

Военные сообщили, что в стране пройдут новые выборы после отмены военного положения. Они также перепроверят итоги выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и после нового голосования обеспечат законный переход власти в руки избранной партии

Автор
Дарья Минько
мультимедиа Мьянма военная диктатура протест власть
Материалы по теме
В Мьянме военные после десяти лет демократизации восстановили диктатуру
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