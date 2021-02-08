Протесты против захвата власти военными в Мьянме. Фоторепортаж
1 февраля военные в Мьянме совершили захват власти. Под стражу были взяты президент страны Вин Мьин, государственный советник Аун Сан Су Чжи и другие руководители партии «Национальная лига за демократию». Как жители отреагировали на восстановление военной диктатуры — в фоторепортаже РБК
После захвата власти военные распространили заявление, объяснив свое вмешательство в политику фальсификациями на ноябрьских парламентских выборах в 2020 году. Фактическим главой страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, а вице-президент Мьин Шве назначен исполняющим обязанности президента.
До 2011 года в стране много лет у власти были военные. Последние годы в Мьянме проходили демократические реформы, а в 2015 году состоялись первые демократические выборы, хотя офицеры сохранили большинство в парламенте
1 февраля, снова придя к власти, военные схватили президента Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и руководство правящей партии «Национальная лига за демократию». В стране начались демонстрации, крупнейшие из которых проходят в Янгоне, Мандалае и Нейпьидо.
Протестующие требуют освободить Аун Сан Су Чжи, которая стала символом демократических перемен последних десятилетий, и президента Вин Мьина, который находится у власти с 2018 года, является выходцем из «Национальной лиги за демократию» и правозащитником. Встречаются также лозунги: «Долой военную диктатуру!», «Да здравствует демократия!»
Улицы столицы страны Нейпьидо, ее крупнейшего города Янгона и других населенных пунктов патрулируются войсками, введено чрезвычайное положение сроком на год
Государственное телевидение Мьянмы 8 февраля предупредило о возможном применении жестких мер против демонстрантов.
8 февраля полиция применила водометы в Нейпьидо. Как отмечает AP, демонстрации в столице особенно важны, поскольку в городе проживает большое количество государственных служащих с семьями и традиционно протесты в нем не проходят
Буддийская монахиня требует демократии в Янгоне, Мьянма, 8 февраля
Военные сообщили, что в стране пройдут новые выборы после отмены военного положения. Они также перепроверят итоги выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и после нового голосования обеспечат законный переход власти в руки избранной партии