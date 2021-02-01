Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы Бизнес, 09:00 Досрочные выборы мэра Якутска назначили на 28 марта Политика, 08:59 Reuters узнал о переговорах о слиянии двух крупнейших нефтедобытчиков США Бизнес, 08:57 Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в игре с «Каролиной» Спорт, 08:34 Как пандемия помогает продавать рыбу и устриц — Bloomberg Pro, 08:28 В Мьянме назначили временного президента после госпереворота Политика, 08:24 Медведев оценил возможность отключения России от интернета Технологии и медиа, 08:02 Эксперты предупредили о риске санкций для «дворца» под Геленджиком Экономика, 08:02 Каких сотрудников можно сократить в компании, каких — нет. Инструкция Pro, 07:58 Трамп нанял новых адвокатов для защиты на процедуре импичмента Политика, 07:37 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 февраля Общество, 07:35 Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме Политика, 07:16 Число созданных иностранцами компаний в России в пандемию упало на треть Экономика, 07:00 Китайский политолог спрогнозировал упадок США по британскому сценарию Политика, 06:37
Политика ,  
0 

В Мьянме назначили временного президента после госпереворота

Мин Аунг Хлайну
Мин Аунг Хлайну (Фото: Lynn Bo Bo / AP)

В Мьянме после государственного переворота военные назначили командующего вооруженными силами старшего генерала Мин Аунг Хлайну временным президентом. Об этом сообщает Reuters.

При этом бывший генерал У Мьинт Све был назначен военными вице-президентом для представления вооруженных сил в правительстве, возглавляемом Национальной лигой за демократию (НЛД), передает Irrawaddy.

«Законодательные, административные и судебные полномочия страны передаются главнокомандующему вооруженными силами в соответствии со ст. 418 Конституции 2008 года, поддерживаемой военными, до тех пор, пока не будут приняты меры против [предполагаемых нарушений] проверки и [утверждения] списков избирателей», — говорится в заявлении.

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме
Политика
Фото:Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Ранее 1 февраля стало известно о задержании президента У Вин Мьинта и госсоветника Аун Сан Су Чжи. Также среди задержанных оказались члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства.

После задержания руководителей страны вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение на год.

Разногласия между правительством и армией возникли в связи с прошедшими в ноябре всеобщими выборами. Победу на них одержала НЛД, которая преодолела порог, достаточный для формирования правительства страны — 396 мест из 476. Военные оспорили эти результаты в Верховном суде.

В январе сторонники военных, Партии солидарности и развития Союза провели несколько акций протеста. В субботу, 30 января, около тысячи демонстрантов вышли на улицы в Янгоне. Военные пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах, избирательная комиссия эти обвинения отклонила.

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию
Мьянма врио президент госпереворот
Материалы по теме
Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме
Политика
Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране
Политика
Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и госсоветника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter