В Мьянме назначили временного президента после госпереворота

Мин Аунг Хлайну (Фото: Lynn Bo Bo / AP)

В Мьянме после государственного переворота военные назначили командующего вооруженными силами старшего генерала Мин Аунг Хлайну временным президентом. Об этом сообщает Reuters.

При этом бывший генерал У Мьинт Све был назначен военными вице-президентом для представления вооруженных сил в правительстве, возглавляемом Национальной лигой за демократию (НЛД), передает Irrawaddy.

«Законодательные, административные и судебные полномочия страны передаются главнокомандующему вооруженными силами в соответствии со ст. 418 Конституции 2008 года, поддерживаемой военными, до тех пор, пока не будут приняты меры против [предполагаемых нарушений] проверки и [утверждения] списков избирателей», — говорится в заявлении.

Ранее 1 февраля стало известно о задержании президента У Вин Мьинта и госсоветника Аун Сан Су Чжи. Также среди задержанных оказались члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства.