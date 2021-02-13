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Политика ,  
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Россия отстранилась от резолюции СПЧ ОНН с осуждением переворота в Мьянме

Россия отказалась присоединятся к резолюции Совета по правам человека Организации объединенных наций (СПЧ ООН) с призывом к военным Мьянмы, захватившим власть в стране 1 февраля, отменить чрезвычайное положение и вернуть полномочия гражданским властям. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Совет осуждает смещение правительства, демократически избранного народом Мьянмы голосованием от 8 ноября 2020 года, а также отзыв мандатов членов парламента, и призывает к восстановлению демократически избранного правительства», — говорится в резолюции.

Протесты против захвата власти военными в Мьянме. Фоторепортаж
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Также в СПЧ призвали отпустить всех задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина.

Помимо России от резолюции отстранились также Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины.

Представитель России Дмитрий Воробьев считает, что в ситуации с Мьянмой «вновь выбран бесперспективный метод обвинений и давления на суверенное государство», передает ТАСС.

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В Мьянме 1 февраля власть захватили военные. Они взяли арестовали президента Вин Мьина, государственного советника и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД). По версии военных, в ходе парламентских выборов в ноябре 2020 года, когда победу одержала НЛД, были допущены фальсификации со списками избирателей. Они оспорили результаты выборов в Верховном суде.

В результате государственного переворота власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайну. В свою очередь, Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.

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