Россия отстранилась от резолюции СПЧ ОНН с осуждением переворота в Мьянме

Россия отказалась присоединятся к резолюции Совета по правам человека Организации объединенных наций (СПЧ ООН) с призывом к военным Мьянмы, захватившим власть в стране 1 февраля, отменить чрезвычайное положение и вернуть полномочия гражданским властям. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Совет осуждает смещение правительства, демократически избранного народом Мьянмы голосованием от 8 ноября 2020 года, а также отзыв мандатов членов парламента, и призывает к восстановлению демократически избранного правительства», — говорится в резолюции.

Также в СПЧ призвали отпустить всех задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина.

Помимо России от резолюции отстранились также Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины.